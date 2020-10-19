Если же речь идет о независимости от Азербайджана, то и тут – все плохо для Армении. Ведь в таком случае, Пашинян опять формализует оккупационный статус Армении. Если это – территория Азербайджана, то что там делает армянская армия уже 30 лет подряд?

Это – прямое и непосредственное подтверждение агрессии Армении против Азербайджана. До этого момента, такое положение дел фиксировали только резолюции ООН, а тут – сам глава правительства Армении готов поставить под этим свою подпись.

А ящик Пандоры Пашинян может открыть примерно так, как это сделала РФ и последствия чего для нее наступят чуть позже, а пока они не наступили просто в связи с обладанием РФ ядерным оружием. Как только Армения сделает этот шаг, она сама откажется от границ, которые были закреплены в рамках совка и достались государствам, которые были республиками совка.

Де-факто Армения уже сделала это, но де-юре – еще нет и ей бы вообще не трогать эту тему, но если она откажется от этих правил, то дальше пойдет бой без правил и тут для Еревана возникают очень нехорошие перспективы. Ведь если ты плюешь на территориальную целостность соседей, основанную на старых совковых границах, то в эту игру могут сыграть уже с тобой.

Ведь если внимательно посмотреть на карту, то можно заметить необычную и даже уникальную конфигурацию территории Азербайджана. Основная ее часть отделена от Нахичевани, узким коридором Армении, что безусловно создает неудобства как для самого Азербайджана, так и для непрерывности тюркских земель.

Так было не всегда. Этот "клин" армянам дали большевики в далеком 1920 году и он является составной частью целостного комплекса границ союзных республик, внутри огромной страны большевиков. Сейчас уже нет смысла обсуждать справедливость этого решения или его целесообразность.

Важно то, что эти границы были прочерчены совком и в принципе, именно на этих балансе этих границ и построена система безопасности постсовкового пространства. Любой, кто пытается их пересмотреть в свою пользу – создает прецедент и по сути – отказывается от самого принципа, который регулирует территориальное устройство этого пространства.

Проще говоря, если вы отказываетесь принимать эти правила игры и начинаете играть по собственным правилам, то должны четко понимать, что с вами могут сыграть в такую же саму игру, только уже по другим правилам. И вместо формализованного принципа разделения территорий, вы получаете право сильного. Да, в свое время Армения, руками РФ – оттяпала кусок территории Азербайджана по праву сильного, но теперь – ситуация изменилась.

Как уже понятно, армяне особо и не собирались воевать с азербайджанцами, а ограничивались ролью провокатора. То есть, их дело было ввязаться в драку, а в случае тяжелого замеса – в дело вступал "старший брат", в чью пользу и совершались провокации.

Но теперь выяснилось, что и сам Азербайджан стал сильнее, и брат у него – тоже оказался не робкого десятка, а потому – замес пошел жесткий. Главное же, что россияне не шлют в Армению "отпускников" и заблудившихся, поскольку и для Москвы ситуация в мире уже складывается совсем не так бодро, чем 5 и тем более – 10 лет назад. Она тоже – на излете.

И вот в такой ситуации, если Пашинян признает независимость Карабаха и откажется от совкового статус-кво по границам, Азербайджан тоже может это сделать в том же самом ключе. А если Москва начнет что-то такое рассказывать о границах времен совка, то из Баку им могут ответить, что в таком случае, РФ должны вывести оккупационные войска из Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Крыма и Донбасса, поскольку по раскладу совковых границ, это – чужие для РФ территории. А сам Баку заявит, что он возвращает границы к состоянию 1920 года.

Так что речи Пашиняна о независимости Карабаха показывают, что этот деятель не ориентируется во времени и пространстве и даже не понимает, что он может вытворить для своей страны, пока еще находящейся в своих границах. А вот эти медитации об ОДКБ, они ведь могут раскрутиться и в другую сторону. Часть Тюркских стран может встать на сторону Азербайджана и что тогда? Как Москва на все это будет реагировать и чем?

Тем более, что за этот почти месяц боев азербайджанская армия почувствовала свою силу, нашла свой почерк и почувствовала вкус побед. В самом деле, речь идет о том, что азербайджанская армия добивается успеха своим умением и оружием, которое осваивалось долгие годы. Более того, офицерский состав армии прошел обучение и подготовку в Турции, что помогло попрощаться с методами ведения войны, которые генерирует Москва.

Тут дело не только в результативности такого вида ведения боевых действий, а в том, что азербайджанские военные видят – армянам нечего противопоставить. Они не умеют ни воевать по новому, ни учиться новым методам ведения войны. То есть, они застряли во вчерашнем дне и не имеют ни времени, ни возможности, а главное – мотивации, быстро этому учиться.

Думаю, что успехи турецкой армии в Сирии, а потом и Ливии, показали азербайджанским военным, что война по-новому – не по зубам российским наемникам, куда попадают российские военные с довольно высоким уровнем специальной подготовки. Они увидели, что так можно бить россиян, а армян – тем более. И вот теперь они сами распробовали победу на вкус, они уже насмотрелись на спины и мелькающие пятки противника так, что стали действительно серьезной военной силой и новой армией.

А такую армию, тем более – с высокой мотивацией, остановить очень трудно. То, что она выйдет к своим границам, уже не вызывает сомнений, а вот что она будет делать дальше, зависит от глубины тупости Пашиняна.