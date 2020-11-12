Россия отправила в Карабах не миротворцев, а шпионов, – военный эксперт

Военные, которых Россия отправила в Нагорный Карабах в качестве "миротворцев" будут проводить разведку в интересах РФ и Армении.

Об этом OBOZREVATEL сообщил военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.

"Мы не исключаем, что на данном этапе "миротворцы" из РФ будут препятствовать различным провокациям, обострению, но срок их пребывания в регионе как минимум пять лет плюс пролонгация еще на пять и, возможно, до бесконечности", – отметил он.

Волошин подчеркнул, что российские военные намерены надолго остаться в конфликтном регионе.

"Скорее всего, по приднестровскому сценарию будет организована какая-то армянская сепаратистская автономия и ее даже признают такие образования, как "ДНР", "ЛНР", Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия. И если раньше этот непризнанный анклав был как бы "под эгидой" Армении, то теперь он фактически перешел под крыло Российской Федерации", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой.

Ранее Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября. Документ среди прочего предусматривал присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.

На фоне подписания документа, в армянской столице вспыхнули беспорядки, в ходе которых были захвачены государственные здания. OBOZREVATEL следит за происходящим в режиме онлайн.