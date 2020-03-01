Публично отвергли: Россия устроила подлость Турции из-за Сирии

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2 марта • обновлено в 00:34
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Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турков над Сирией

5.6т
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Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации после закрытия властями Сирии неба над провинцией Идлиб.

Как рассказал глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом, передает ТАСС.

Отметим, о закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью Сирии для самолетов и беспилотных аппаратов было объявлено ранее 1 марта. Сирийская армия пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

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Напомним, в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет. Предварительно, это произошло, когда авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Конфликт России и Турции
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Турки отлично справляются с росейскими "аргументами" без всяких "гарантий"! Куча сожженной техники и горы ихтамнетов - отличное тому свидетельство! Аллах Акбар!
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Wick John
Wick John
Махал Махалыч, свиньи вперед помогать побратимам туркам и игиловцам. Укро свиней отлично утилизируют на Донбассе
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махал Махалыч, песдец, хрюкало, ты уже и "Аллах акбар" выучил, не только зигу и "славудуркаине"? От ты кастрюля беспринципная
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