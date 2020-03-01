Публично отвергли: Россия устроила подлость Турции из-за Сирии

Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации после закрытия властями Сирии неба над провинцией Идлиб.
Как рассказал глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом, передает ТАСС.
Отметим, о закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью Сирии для самолетов и беспилотных аппаратов было объявлено ранее 1 марта. Сирийская армия пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.
24 канал
Напомним, в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет. Предварительно, это произошло, когда авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.
В сирийской провинции Идлиб 27 февраля в результате атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.
В ответ на гибель своих военных в Сирии турецкая армия нанесла сокрушительный удар по войскам Башара Асада в Идлибе. У САА – огромные потери в технике и живой силе.
Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган призвал Путина не вмешиваться в военный конфликт в Сирии.
Стало известно, что президент Турции встретится с главой РФ, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
В сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет.
Турецкие власти заявили о начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада, которая получила название "Весенний щит".
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