Публично отвергли: Россия устроила подлость Турции из-за Сирии

Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации после закрытия властями Сирии неба над провинцией Идлиб.

Как рассказал глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом, передает ТАСС.

Отметим, о закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью Сирии для самолетов и беспилотных аппаратов было объявлено ранее 1 марта. Сирийская армия пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

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Напомним, в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет. Предварительно, это произошло, когда авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом.

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