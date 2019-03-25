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"Россия — освободительница!" Кремль замахнулся еще на одного соседа

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Российские оккупанты выдумали новую пропагандистскую акцию, целью которой является коверкание истории. В этот раз они взялись за Болгарию.

Так, подконтрольная оккупационной власти Крыма общественная организация "Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым имени Паисия Хилендарского" получила согласие на реализацию гранта президента РФ под названием "Россия освободительница Болгарии: историческая память народов". Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В обосновании проекта указана такая причина его появления: "В настоящее время посредством социальных сетей и СМИ, в целом, идет сильное воздействие на молодежь, в том числе и из-за рубежа. Идет активное переписывание истории. Россию представляют как страну-агрессор...".

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Целью мероприятия якобы является формирование патриотизма путем "восстановления славных страниц истории России и ее положительной роли в истории Европы, в частности, освобождении Болгарии в 1878 г.".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия за счет аннексии Крыма получила 27 тысяч квадратных километров и 2,2 млн новых жителей, из-за чего понесла существенные экономические потери.

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Темы
Аннексия Крымароссийская пропаганда
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Россия
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Satin Rik
Satin Rik
Козломорді, нахєр з сайту
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Пока бандеры топорами рубили головы в Европе, Россия этих бандер отстреливала.
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