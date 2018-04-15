"Россия - оккупант": в Грузии устроили необычный протест

В грузинских аэропортах Тбилиси и Кутаиси на багаж пассажиров стали наклеивать стикеры с надписью "Россия – оккупант".

Акцию организовали члены молодежного движения "Новое поколение", сообщает "Взгляд", ссылаясь на "Рустави-2".

Отмечается, что представители движения размещали наклейки на багаж вылетающих и прибывающих с их согласия.

"Мы так напоминаем всему миру, что Россия оккупировала 20% нашей территории. Мы посвящаем нашу акцию всем жертвам российской оккупации", – прокомментировал происходящее член движения "Новое поколение" Давид Дондариани.

Как сообщал "Обозреватель", Грузия не признала "референдумы" на востоке Украины.