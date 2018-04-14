Россия - оккупант: Польша напомнила главный "грех" Путина в Украине

Польша находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО, среди которых Россия, но диалог с этой страной затруднен из-за ее агрессии в Украине.

С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в связи с ракетным ударом США и союзников по объектам в Сирии, связанным с изготовлением химического оружия. Об этом сообщает "Польское радио".

"Всегда существует шанс на диалог, если кто-то, во-первых, хочет диалога, а во-вторых - не создает опасной ситуации, не является агрессором. Россия, к сожалению, оккупирует Крым, де-факто, оккупирует часть Украины, и это сегодня проблемой в отношениях с Россией каждой демократической страны, честно смотрящей на мир, который нас окружает, и хочет безопасности", - заявил он.

По словам Дуды, ракетный удар в Сирии был необходим, а Польшу об этом заранее предупредили. Он также добавил, что честные государства не могут допустить убийства с химоружием невинных людей. А согласие на его использование только усугубит последствия.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии. Все ракеты попали в цель. Такие действия поддержали все члены НАТО.