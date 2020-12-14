Россия оказалась на втором месте в мире по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 13 декабря, Россия оказалась на втором месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. В России заболели 28 080 человек.

Лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 за сутки являются США, Россия, Индия, Турция и Бразилия. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В Европе больше всего больных вчера зарегистрировали в Великобритании, Италии, Германии, Франции и Нидерландах. Украина в этом списке находится на седьмом месте.

Возглавляют мировой рейтинг по количеству случаев коронавируса США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 14 декабря, в Канаду приехала первая партия доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Фото самолета с препаратами показал премьер-министр.