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Россия официально обвинила СБУ в вербовке журналистки

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Россия официально обвинили Службу безопастности Украины в вербовке журналистки РИА Новости Ирины Высокович.

Так, МИД РФ на своем официальном сайте призвало международные структуры и международное сообщество "должным образом отреагировать этот инцидент".

"Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с И. Высокович", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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При этом никаких доказательств правдивости данной информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ сообщили, что СБУ якобы пыталась завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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