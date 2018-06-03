Россия официально обвинила СБУ в вербовке журналистки

Россия официально обвинили Службу безопастности Украины в вербовке журналистки РИА Новости Ирины Высокович.

Так, МИД РФ на своем официальном сайте призвало международные структуры и международное сообщество "должным образом отреагировать этот инцидент".

"Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с И. Высокович", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

При этом никаких доказательств правдивости данной информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ сообщили, что СБУ якобы пыталась завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович.