"Россия обречена!" Путин выступил с речью перед своими избирателями: появилось видео

Глава РФ Владимир Путин выступил с речью перед россиянами, которые проголосовали за него на президентских выборах.

Путин назвал своих сторонников большой общенациональной командой и заявил, что Россия обречена на успех, хотя и находится в "тяжелых условиях".

"Спасибо вам большое за результат. Вы — наша общая команда. Я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень тяжелых условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех, да?!" - сказал Путин.

Также он призвал россиян "сохранить единство" и привлечь на свою сторону тех, кто на выборах поддержал других кандидатов.

"Нам нужно единство для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны чувствовать локоть каждого жителя страны. Мы не будем руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями, мы будем думать о будущем, о будущем наших детей. Мы обречены на успех, да?!" - заявил глава РФ.

"Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России!" - добавил Путин.

Отметим, состоянием на 22:00, согласно данным ЦИК РФ, Владимир Путин лидирует на выборах с 74,66% голосов.

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