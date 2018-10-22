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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Россия обречена по определению

7.9т

Если Китай хочет получить Сибирь, то позиция России уже не имеет значения. Нищая, разрываемая на куски внутренними противоречиями страна, против которой все влиятельные игроки вводят санкции, обречена по определению. И союзники типа Венесуэлы или Южной Осетии ничем не помогут.

Итак, формально не присоединяясь к санкциям Евросоюза и США, Китай по факту начал душить российскую экономику. Так китайские банки, ссылаясь на антироссийские санкции США и Евросоюза, отказываются проводить транзакции с участием компаний РФ. На это жалуется сам глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов. Дословно: "Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков". А поскольку после санкций ЕС и США Кремль сделал главную ставку именно на сотрудничество с Китаем, это очень серьезная проблема.

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Первый тревожный звоночек прозвенел еще раньше, когда Китай отказался от продолжения сотрудничества с РФ по строительству очень распиаренного газопровода "Сила Сибири". Власти КНР решили, что сотрудничество с США и газ с Аляски более интересны для них. Сила Сибири благополучно накрылась медным тазом и кроме ЕС покупателей для российского газа нет. Но на европейском рынке их грозят потеснить США и, что особенно бесит русских, Украина. Да, по проектам развития собственной добычи украинский газ не просто закроет полностью объемы внутреннего потребления, но и станет предметом экспорта на европейский рынок. Что очень радует власти Украины и раздражает Москву.

Но, вернемся к Китаю. Потому что определенные успехи в мягкой оккупации России уже есть. Пока КНР забирает интересные территории и ресурсы, позволяя Кремлю сохранить лицо. Платит, конечно, жалкие копейки, но ведь платит, а не берет бесплатно. Сейчас еще платит. А в перспективе – заберет то, что считает своим. РФ сама слишком упорно доказывала, что право на стороне сильного, теперь пришла пора расплачиваться. Действительно, зачем Китаю платить, если право сильного позволяет брать бесплатно? Или кто-то заступится за Россию? Никто не заступится, она сама нарушила все правила игры, развязав войну против Грузии и Украины. В отношении нарушителя конвенции Паниковского правила не действуют, смиритесь и терпите.

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Давайте немного новостей и фактов добавим, чтобы скептики и прочие недоверчивые могли убедиться в реальности этого сценария. Итак, по порядку и практически без комментариев то, что Гугл выдает сразу. Официальные контракты. Про неофициальные догадаетесь сами.

Компания из КНР Zoje Resources Investment заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае России сроком на 49 лет. Соответствующий документ уже подписан правительством российского региона и руководством китайской корпорации. Площадь арендованной земли, которая не использовалась под посевы около 20−30 лет, сопоставима по размеру с Гонконгом. Россия готовится сдать в аренду Китаю еще около миллиона гектаров сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке. Такое предложение озвучил инвестиционный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта Валерий Дубровский.

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Сама концепция сдачи в аренду оккупированных Россией китайских территорий (именно так называют Сибирь китайские СМИ!) Китаю впервые была озвучена 23 мая 2014 года, когда Путин встречался с главой делегации Китая на петербургском экономическом форуме, вице-премьером правительства этой страны Ли Юаньчао. Понятно, что хозяин Кремля был не в восторге от такого сценария, но в 2014 его уже никто не спрашивал – просто ставили перед фактом китайские товарищи. В Китае официальной точкой зрения является та, согласно которой территория нынешнего Дальнего Востока досталась России в нарушение ранее заключенных договоров о границе. И рано или поздно это недоразумение будет исправлено.

Вообще за время путинского правления только по официальным данным Китаю уже было передана территория более чем 400 квадратных километров. В то же время неформальная экспансия китайцев распространяется на гораздо большие территории, а их численность уже давно определяется миллионами или десятками миллионов. С российскими властями реальной статистикой никто не делится – не их дело. Это касается исключительно Китая. Смиритесь. Кстати, получив от России к 2004 году, большой кусок территории, включая печально известный остров Даманский, китайская сторона заявила о том, что пограничные взаимоотношения России и Китая урегулированы. Однако уже в 2012 году Китай вновь, выдвинул претензии к России, на этот раз на Алтае. И хозяин Кремля, собиратель земель, захватчик Крыма и Донбасса проявляет себя с неожиданной стороны. На востоке России он уступчив, как недорогая проститутка на трассе. Молча отдает громадные куски территории.

Для нас ключевой вопрос – как эта история унижения и расчленения России касается Украины. Понятно, что чем меньше у соседей территории и ресурсов, тем меньше проблем они будут создавать нам. Ну а если в какой-то момент взбунтуются (а вдруг?) то быстрая и унизительная война с Китаем окончательно закроет вопрос российской агрессии на западной направлении. Дискуссионным пока остается один момент. Территория РФ сократится до части западнее Урала или в перспективе нам придется обустраивать КПП на украино-китайской границе?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Кирилла Сазонова
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Jes Veg
Jes Veg
Срашка - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - нечто иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу массу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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Русский Солдат
Русский Солдат
Так а что, хохлы на США больше не надеются? Теперь им помощь от китайцев ждать нужно? Ну ждите, ждите, так всю жизнь и прождете. Идиоты хохложопые.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Jes Veg, так ведь главное, чтобы зарплату вовремя платили, и будет все отлично.
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Jes Veg
Jes Veg
Ру,Валенок русскожопый, продолжай по-холуйски отлизывать у своих жирующих правителей-бандитов и у мерзкой ботоксной крысы Путлера, в своей быдлячьей помойке
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Волощук Володимир
Волощук Володимир
Козломорді на параші це вид роду люди,із родини гомініди в ряді примати з лишньою хромосомою.Дебіли з рабським відчуттям світогляду і мозгами інфузорії туфельки.Зате манія величі зашкалює
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