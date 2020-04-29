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29 апреля • обновлено в 07:11
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Россия обошла Иран по количеству больных COVID-19: подбирается к топ-5

5.6т
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Россия опередила Иран по количеству больных коронавирусом – в РФ их уже 93, 5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometers. У Ирана, который стал одним из очагов пандемии, инфицированных на тысячу меньше.

При этом, по официальным данным, у России все еще рекордно низкое в сравнении с другими странами в перечне количество жертв COVID-19 – 867 (в Иране – 5877).

Россия обошла Иран по количеству больных COVID-19

Россия обошла Иран по количеству больных COVID-19

ТАСС

Подбирается к топ-5: коронавирус в России рванул и оставил позади Иран

При этом последние несколько недель вирус активно распространяется на территории РФ.

Подбирается к топ-5: коронавирус в России рванул и оставил позади Иран
Подбирается к топ-5: коронавирус в России рванул и оставил позади Иран
Подбирается к топ-5: коронавирус в России рванул и оставил позади Иран

Напомним, ранее Россия обошла в антирейтинге Китай, ставший эпицентром пандемии. Более того, власти последнего заявили, что россияне привезли в их страну вторую волну COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге в России возле Покровской больницы заметили караван из 40 машин скорой помощи.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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Правосеков Мотвей
Правосеков Мотвей
А кто там на первом месте? Кто удерживает эту пальму? Почему не пишет автор? Боится что хозяева поругают :) По теме, тут нужно посмотреть другой рейтинг, страны по количеству сделанных тестов, и все становится на свои места.
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Юг Руси
Юг Руси
Тупые и пьяные Обозяны не могут понять, что чем больше проведено тестов, тем больше можно выявить заболевших! 3,139,258 тестов в России и 98,719 на Укроине! У вас ещё всё впереди, не переживайте! ))))
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Та их данные можно множить на три потому как все знают в РФ истинну не покажут
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Правосеков Мотвей
Правосеков Мотвей
И снова проходил мимо, чем ему думать, кастрюля же вместо головы.
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Юг Руси
Юг Руси
Lisenko Andrey, та на 10 сразу множь, чё там мелочиться ))))
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