Россия опередила Иран по количеству больных коронавирусом – в РФ их уже 93, 5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometers. У Ирана, который стал одним из очагов пандемии, инфицированных на тысячу меньше.

При этом, по официальным данным, у России все еще рекордно низкое в сравнении с другими странами в перечне количество жертв COVID-19 – 867 (в Иране – 5877).

Россия обошла Иран по количеству больных COVID-19 ТАСС

При этом последние несколько недель вирус активно распространяется на территории РФ.

Напомним, ранее Россия обошла в антирейтинге Китай, ставший эпицентром пандемии. Более того, власти последнего заявили, что россияне привезли в их страну вторую волну COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге в России возле Покровской больницы заметили караван из 40 машин скорой помощи.

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