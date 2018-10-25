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Россия переходит на военные рельсы? Путин поставил срочную задачу армии

26.7тЧитать материал на украинском

Российские вооруженные силы и правоохранительные органы должны повысить уровень боевой и оперативной подготовки.

Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин 25 октября на встрече с высшими офицерами и прокурорами в Кремле (чтобы посмотреть видео выступления, проскрольте страницу до конца).

"Нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи", — сказал он.

Ранее Путин заявлял, что все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. "К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности", – говорил он.

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При этом лидер Кремля подчеркнул, что "Россия никому не угрожает и строго соблюдает принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями".

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

"Наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины, поэтому и дальше будем модернизировать армию и флот", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Глава РФ подчеркнул, что граждане попадут в рай, как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры - "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ну вот, а в Кремле божились и зуб давали, что гонки вооружений не будет. А ведь сегодня дана команда на подготовку к низкому старту.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
РФ - колос на глиняних ногах. Дегенеративна ідеологія, все наскрізь прогнило від корупції, яка є основою державної системи. Перші ж серйозні бойові дії приведуть до повної руйнації цього утворення. Дуже сумніваюсь, що буряти, татари, башкіри, чеченці, дагестанці - побіжать вмирати за ідєю "рускаго міра". І за фюрера, який накрав найбільше з усіх диктаторів в історії.
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1
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
="Нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи", — сказал он.=😂😂😂
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Угу, как вагнеровцы или самолеты
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