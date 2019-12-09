"Россия – не враг": Столтенберг внезапно пошел на уступки Кремлю

Российская Федерация не является врагом для НАТО, однако она применяет военную силу против Украины.

Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – отметил он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что не стоит сравнивать Россию и СССР.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения... Мы не делим мир на врагов и друзей", – сообщил генсек.

Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Йенс Столтенберг сообщил, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны.

Также генсек заверил, что Альянс незамедлительно и в полном объеме ответит на возможную агрессию России, в частности против стран Балтии и Польши.

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