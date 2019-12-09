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9 декабря • обновлено в 10:15
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"Россия – не враг": Столтенберг внезапно пошел на уступки Кремлю

1.7т
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Российская Федерация не является врагом для НАТО, однако она применяет военную силу против Украины.

Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – отметил он.

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При этом Столтенберг подчеркнул, что не стоит сравнивать Россию и СССР.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения... Мы не делим мир на врагов и друзей", – сообщил генсек.

Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Йенс Столтенберг сообщил, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны.

Также генсек заверил, что Альянс незамедлительно и в полном объеме ответит на возможную агрессию России, в частности против стран Балтии и Польши.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Йенс Столтенберг
Теги
НАТО Россия - страна-агрессор
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Понас Голасрака
Понас Голасрака
Столтенберга xoxлы накажут. Целую неделю будут теперь лизать ему дупу вполовину длинны языка.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
А насколько глубокую - зависит от желания украинцев! Кому как нравится.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Да уж. Ну что расшифровать вам Украинцы???? НАТО ВОЕВАТЬ НЕ БУДЕТ! Точка! Смотреть со стороны, наблюдать, подглядывать как украинцы убивают друг друга - это с удовольствием. И выражать ГЛУБОКУБ ОЗАБОЧЕННОСТЬ))))
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