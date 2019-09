"Россия не пускает": антипутинские сенаторы США объявили о визите поддержки в Украину

Американский сенатор Крис Мерфи, которого недавно не пустили в Россию, заявил, что посетит Украину уже на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку США новому украинскому правительству.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - написал он в Twitter.

Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first.