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Россия не признает выборы президента Украины? Сделан первый шаг

6.2тЧитать материал на украинском

Комитет нелегитимной Госдумы по делам СНГ поддержал подготовленное фракцией ЛДПР заявление о непризнании выборов президента Украины, первый тур которых прошел 31 марта.

Об этом заявил глава комитета Леонид Калашников, передает "РИА Новости". "Комитет поддержал это заявление... и внес на рассмотрение совета Думы. Дальше дело за советом Думы — когда они вынесут его на пленарное заседание", — сказал он.

В частности, российский комитет рекомендует принять заявление после официального объявления итогов выборов.

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Россия не признает выборы президента Украины? Сделан первый шаг

Совет Госдумы, по словам Калашникова, обсудит проект заявления в понедельник, 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам обработки 67,82% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,45% голосов, Петр Порошенко – 16,22%, Юлия Тимошенко – 13,12%.

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Место
Россия
Теги
Выборы ПрезидентаГосударственная Дума России
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Махно Володимир
Махно Володимир
да идут свинорусы нахуй со своим признанием. вон кокошники выбрали недавно свое хуйло и Украине вообще похуй на него. не понятно почему кокошники так вспетушили :))) видимо пригорает!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как то по куй, кто будет уничтажать Украину...попрошаенко или клоун!!! А выпасать свiдомо МАНДАйнутую отару будет все равно ЖИ 2 !!!
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Satin Rik, свинорылое, в стойло....на xую ты и так не погано устроился!!!
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Satin Rik
Satin Rik
Иваненко Виталий, на Xуй, козломордий
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да всем похуй на то что чтото там ватоправославные признают или непризнают.
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