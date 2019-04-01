Россия не признает выборы президента Украины? Сделан первый шаг

Комитет нелегитимной Госдумы по делам СНГ поддержал подготовленное фракцией ЛДПР заявление о непризнании выборов президента Украины, первый тур которых прошел 31 марта.

Об этом заявил глава комитета Леонид Калашников, передает "РИА Новости". "Комитет поддержал это заявление... и внес на рассмотрение совета Думы. Дальше дело за советом Думы — когда они вынесут его на пленарное заседание", — сказал он.

В частности, российский комитет рекомендует принять заявление после официального объявления итогов выборов.

Совет Госдумы, по словам Калашникова, обсудит проект заявления в понедельник, 1 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам обработки 67,82% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,45% голосов, Петр Порошенко – 16,22%, Юлия Тимошенко – 13,12%.

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