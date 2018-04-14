Россия не при делам: Лавров сделал новое лживое заявление об отравлении Скрипалей

Экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери отравили не "Новичком", а якобы веществом BZ.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости" в Telegram-канале.

Он сказал, что об этом стало известно исследовательскому центру в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери.

По словам Лаврова, вещество BZ стояло на вооружении США и Британии, а в России и СССР не производилось.

Как писал "Обозреватель", ранее Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что при отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовалось именно вещество "Новичок".