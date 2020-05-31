По состоянию на 30 мая 2020 года в адрес Правительства национального согласия не поступало предложений о возврате двух тел неизвестных бойцов Ливийской национальной армии, визуально — славянской внешности, обнаруженных ранее в районе Триполи. Предположительно, оба тела, брошенных на поле боя, принадлежат наёмникам ЧВК "Вагнер", в последние дни стремительно покидавшим район боевых действий, под натиском подразделений ПНС.

Таким образом, Россия не только не признает потерь в ходе своей необъявленной ливийской кампании, но и отказывается даже через посредников, в лице ЛНА, предпринимать попытки по обмену тел погибших россиян.

Напомним, что сообщения об обнаруженном первом теле наёмника ЧВК "Вагнер" поступило к утру 23 мая, а второе тело было обнаружено с 24 на 25-е мая 2020 года.

Таким образом, на протяжении недели, убитые в Ливии безымянные россияне продолжают находится на хранении в морге Триполи, абсолютно невостребованными.

От редакции "Информационного навигатора" отметим, что ситуация очень похожая на события 2014 года в районе Донецкого аэропорта, когда большое количество российских наемников, погибших в ходе штурма данного объекта, занятого спецназом ВСУ, оказались невостребованными российской стороной и были захоронены как на кладбище Донецка, так и в пригороде.

Так же стоит обратить внимание, что в случае отсутствия тела для погребения, а, следовательно и факта гибели наемника, соответствующие выплаты семье погибшего не предусматриваются, поскольку он считается пропавшим без вести.

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