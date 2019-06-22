Россия нарывается: бомбардировщик Путина вплотную подошел к авианосцу НАТО

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море.
Как сообщает испанский телеканал Antena 3, Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Сarlos I, который принимал участие в учениях НАТО, на невысокой скорости и небольшой высоте.
Никаких агрессивных действий со стороны бомбардировщика не было. Радары авианосца зафиксировали самолет, но ответные меры не принимались
Ежегодные учения НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтийском море с 1 по 16 июня. В них приняли участие 18 государств альянса и стран-партнеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Япония была вынуждена поднять истребители в ответ на то, что военные самолеты России вторглись в ее в воздушное пространство.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.