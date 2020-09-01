В НАТО заявили о серьезном нарушении России при перехвате бомбардировщика США: Кремль отрицает провокацию

Российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Дании во время перехвата бомбардировщика B52 Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщается на сайте Союзного воздушного командования НАТО. В то же время Министерство обороны России утверждает, что нарушения со стороны военного истребителя РФ якобы не было.

В НАТО уточнили, что сам перехват произошел над Балтийским морем вечером 28 августа, когда B52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм.

"Российский Су-27, летевший из Калининграда, последовал за B52 в воздушное пространство Дании над островом, совершив существенное нарушение воздушного пространства страны НАТО", – сказано в сообщении.

"Этот инцидент демонстрирует неуважение России к международным нормам и суверенному воздушному пространству союзного государства. Мы по-прежнему бдительны и готовы обеспечить круглосуточную безопасность воздушного пространства НАТО", – цитирует пресс-служба генерала Джеффа Харриджана, командующего ВВС Альянса.

Датские самолеты быстрого реагирования были запущены для противодействия нарушению РФ, однако российские истребители повернули назад до перехвата. Самолеты Дании остались в воздухе для патрулирования.

В Альянсе подчеркнули, что это является первым подобным инцидентом за несколько лет и "свидетельствует о новом уровне провокационного поведения россиян".

Бомбардировщик B52, как пояснили в НАТО, принимал участие в давно запланированных учениях Allied Sky, в ходе которых шесть B52 пролетели над всеми 30 странами-членами Альянса за один день в сопровождении около 80 истребителей.

B-52 ВВС США вылетает из Фэрфорда для участия в учебно-тренировочном мероприятии Allied Sky. ac.nato.int

В России в свою очередь утверждают, что Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота "поднимался для опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США".

Полет самолета при сопровождении американского бомбардировщика якобы осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря, "не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля".

Су-27 перехватывает В-52. Другой российский истребитель последовал за самолетом США в воздушное пространство Дании. ac.nato.int

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО ответили Александру Лукашенко на "шевеление" у границ Беларуси. Силы Альянса в Балтийском регионе, как пояснили военные, носят оборонительный характер и были развернуты еще до протестов против фальсификации выборов президента РБ.

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