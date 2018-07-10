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Александр Сытин
Александр Сытин
Оппозиционный политолог из России, доктор исторических наукВсе статьи автора

Россия нарушила собственную поговорку - "на воре шапка горит"

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Великобритания обвинила Россию уже во втором случае отравления ядом "Новичок". Как обострятся отношения стран? - Ред.

Достаточно трудно комментировать внутрибританские события, не будучи погруженным в английскую жизнь. Если исходить из логики и того, что известно, то можно сделать вывод о том, что ВСЯ история, как с первым, так и со вторым отравлением представляет собой громкую PR-кампанию, направленную на создание общественной атмосферы и мобилизацию общественного мнения в отношении России, которая якобы полностью или в какой-то части не исполнила международных договоренностей по химическому оружию и допустила, как минимум, его утечку - в этом случае следующий удар будет нанесен по позициям России в Сирии, где, как утверждают, находится недоутилизованное (эвакуированное из Ирака) химическое оружие, создать и использовать которое асадовская Сирия была бы не в состоянии без помощи извне. В том, что такая помощь могла прийти только из России, никто в Британии не сомневается. Мало того, Россию обвиняют в химической атаке непосредственно на Британию.

Вне зависимости от обоснованности и доказательности этих обвинений, эта история, как в её сирийском, так и в британском аспекте уже послужила поводом для реформирования ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - Ред.) в ключе, ущемляющем интересы России.

Опять-таки вне зависимости от доказательности, дальнейшее развитие этой истории и создание соответствующей общественно-политической атмосферы может быть направлено к реформированию ООН, где стоит задача минимизировать влияние России, которая использует свое право вето в Совете Безопасности и практически делает работу этой организации бессмысленной и неэффективной.

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Было совершено преступление...

Насколько прямым и длительным будет путь от отравлений к решению указанной задачи, гадать не берусь. Однако следует отметить два достаточно негативных для России фактора. Первый состоит в том, что на Западе усвоили, что русские политики и дипломаты не только хорошо освоили правовую систему мышления и диалога, но и вполне успешно применяют принятую в западных странах общедемократическую риторику, тем самым полностью девальвируя те ценности, которые лежат в основе принципов, составляющих идеологическую базу европейского и евроатлантического единства. Последствия этой девальвации сейчас трудно предугадать, но тот факт, что они будут для России весьма негативными, не вызывает у меня ни малейшего сомнения. Это стратегическое соображение.

Есть, однако, и тактическое: Россия не нашла ничего лучшего, чем "поднять перчатку", стала предлагать участие в расследовании, требовать доказательств, то есть приняла навязанные ей со стороны правила игры, ошибочно приняв медиакампанию за политический конфликт, строящийся и решающийся на основе международного права. Между тем, речь идет не о фактах и доказательствах, а о создании мнения. Этого Россия не поняла и тем самым нарушила собственную поговорку "на воре шапка горит". Если кто-то говорит, что ты дурак, надо быть последним идиотом, чтобы на основании неких документов, формальной логики и общей эрудиции доказывать обратное. Самое умное и благородное в этой ситуации - хранить достойное молчание. Но русские этого не понимают, они приняли эту медийную игру всерьез и потому уже по сути проиграли её.

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Александр СытинАлександр Сытин
Темы
Отравление СкрипаляЯд "Новичок"
Место
Россия
Объект
Россия
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