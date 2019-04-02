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Россия наращивает военное присутствие в Африке: на Западе забили тревогу

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Россия продолжает расширение военного сотрудничества с африканскими странами, поставляя туда оружие и "тренеров"-военнослужащих.

Они, как правило, обучают военизированную охрану авторитарных правителей, которые хотят укрепить свою власть. Кроме этого, в Центральноафриканской республике россиянин поставлен на одну из ключевых должностей – советником президента по национальной безопасности, пишет The New York Times.

"Правительство (ЦАР. – Ред.) продает права на добычу золота и алмазов за небольшую долю от их стоимости, чтобы нанимать инструкторов и покупать оружие у Москвы. Россия пытается закрепиться на южном фланге НАТО, помогая бывшему генералу в Ливии бороться за контроль над своим правительством и огромным нефтяным рынком", – объяснили в СМИ.

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Также российские наемники помогали президенту Судана в укреплении своей власти на фоне массовых народных протестов. Кроме того, весной 2018 года пять африканских стран обратились к Москве с просьбой помочь бороться с террористическими ИГИЛ и "Аль-Каидой".

Журналисты отметили, что после распада СССР Россия отступила от Африки, но в последние годы вновь пытается вернуть былой авторитет.

"Президент РФ Владимир Путин в конце 2019 года проведет встречу на высшем уровне между Москвой и африканскими странами. Расширение военного влияния Москвы на континенте отражает более широкое видение Путина по возвращению России к своей былой славе. Но в то же время оно иллюстрирует и конъюнктурную стратегию России по получению логистических и политических выгод в Африке", – пояснили в The New York Times.

Нашумевшее убийство трех российских журналистов в ЦАР привлекло мировое внимание к возвращению власти Кремля в африканских странах. Убитые занимались расследованием деятельности частной военной компании "Вагнер", члены которой тренировали более 1000 военных Центральноафриканской Республики.

"Москва и ее частные военные подрядчики вооружают некоторые из самых слабых правительств региона и поддерживают авторитарных правителей континента. Это взаимодействие угрожает усугубить нынешние зоны конфликта", – заявил директор Африканской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джадд Девермонт.

Он отметил, что количество военных США в Африке значительно меньше российских и работают там с официальными миссиями.

Военные

Военные

The New York Times

Наращивание количество военнослужащих из РФ может говорить о том, что Россия ищет новые стратегические базы для своих войск. Помимо этого, страна активно продает туда оружие. В 2017 году 13% оружия Россия продала именно африканским странам.

Как писал OBOZREVATEL, поиском союзников в Африке Россия умышленно "злит" США, Британию и Францию, которые считают африканский континент своей зоной влияния.

Помимо политических интересов, Россия ведет с Африкой активную бизнес-деятельность. Это, к примеру, разработка новых нефтяных месторождения и добыча других природных ресурсов.

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Россия
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кто не знал,Африка это исконно рассейские земли,сам путин какцапам это сказал.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп пособник путина а помпео идиот! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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