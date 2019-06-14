Россия направила главарей "ДНР" "спасать" страну в Африке: что известно

Пособники главаря "ДНР" Дениса Пушилина в 2018 году - Андрей Крамар и Роман Поздняков – принимали участие на выборах в Мадагаскаре в составе российских политтехнологов.

Издание ВВС сообщает, что они выполняли важную роль в группе так называемых российских "туристов".

Отмечается, что Крамар и Поздняков известные личности на Донбассе. Они вместе с экс-депутатом гордумы Курчатова в Курской области РФ Алексеем Муратовым организовали финансовую пирамиду "Партия освобождения".

Позже в 2013 году Муратова задержали в Индии по обвинению в финансовом мошенничестве. Муратова освободили под залог после голодания. Это произошло с помощью адвоката, которого нанял российский консул. Крамар приезжал в Индию помогать Муратову, а позже они вместе нелегально поехали из страны, оставив в полиции свои документы и вещи.

Уже весной 2014 года, когда Пушилин уже был одним из лидеров донецких сепаратистов и возглавил так называемую "Народную Раду", он назначил Крамара и Муратова представителями "ДНР" в РФ.

Роман Поздняков, Андрей Крамар, Денис Пушилин и Алексей Муратов (слева направо) вместе отмечают праздник в Донецке в мае 2015 года ВВС

В том же году Крамар переехал в Донецк и стал одним из заместителей председателя общественного движения "Донецкая республика", которая с 2014 года имеет большинство в так называемой "Народной раде ДНР". Председателем этого движения несколько лет до своей смерти был убитый главарь "ДНР" Александр Захарченко, а с сентября 2018 года ее возглавляет Денис Пушилин.

Поздняков и Крамар прибыли в Мадагаскара в начале 2018 года в составе большой группы российских "туристов". Но как пишет ВВС, это были российские политтехнологи и их переводчики. Их целью было получение политического влияния через поддержку кандидатов на президентских выборах в конце 2018 года.

Алексей Муратов в Индии ВВС

В разговоре с журналистами кандидаты сообщили, что им предлагали деньги и организацию агитационной кампании. Они утверждали, что транши по несколько тысяч евро передавались наличными, зато с кандидатами заключали контракт: ближе ко дню голосования - 7 ноября 2018 года - им сказали, что они должны поддержать ту креатуру россиян, которая имеет наибольшие шансы на прохождение во второй тур.

Собеседники BBC подтвердили, что россияне заключили такие соглашения меньшей мере с шестью кандидатами из 36-ти. Бывший премьер Мадагаскара Жан Березики и пастор Андре Кристиан Майоль, который собирает толпы на стадионах, признались, что получали деньги от российских политтехнологов.

В ноябре 2018 Роман Поздняков (крайний слева), Андрей Крамар (третий слева), Алексей Муратов (третий справа) праздновали победу Дениса Пушилина (в центре) на так называемых выборах "ДНР" ВВС

"Они заплатили наличными, в чемодане. Они еще внесли избирательный залог за участие в президентских выборах. 12000 евро - залог, 5000 евро в чемодане", – признался Майоль.

Кроме финансов, россияне предлагали кандидатам в президенты Мадагаскара агитационные материалы, а также организовывали для них встречи с избирателями и митинги.

ВВС отмечает, что вне работы в предвыборной кампании, Поздняков и Крамар интересовались возможностями заработка на недрах Мадагаскара. Прежде всего, их интересовало золото.

"Люди, близкие к Майола имеют доступ к месторождениям золота и они сказали, что был разговор о сотрудничестве в этом", – рассказал корреспондент ВВС Ник Старди, который участвовал в расследовании вмешательства в президентские выборы на Мадагаскаре.

Андрей Крамар, Роман Поздняков и их переводчик ВВС

Однако вмешательство россиян не сработало на Мадагаскаре. Пастор Майоль набрал в первом туре 1,27% голосов, бывший премьер Березики - 0,31%. Победителем как первого, так и второго, окончательного тура в декабре стал экс-президент Андри Радзуэлина - медиамагнат, который вполне мог обойтись без российской финансовой поддержк.

Позже полиция Мадагаскара потребовала, чтобы несколько российских политтехнологов - в том числе Крамар и Поздняков - покинули страну, и им запретили въезд.

Бывший премьер Мадагаскара Жан Березики и пастор Андре Кристиан Майоль ВВС

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