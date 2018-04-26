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Россия нападет на Европу? Названа новая цель Путина

2.1тЧитать новость на украинском

Россия может разжечь военный конфликт в регионе Балтийского моря.

Об этом в интервью изданию Die Welt рассказал эстонский эксперт по вопросам безопасности Андрес Казекамп.

Он отметил, что есть высокая вероятность быстрого усиления конфликта РФ и США в Сирии, из-за чего Москва может решиться на атаку там, где у нее есть существенное военное преимущество.

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Эксперт подчеркнул, что в целом силы Запада превосходят российские, однако регион Балтийского моря является исключением.

Отметим, данное море помимо России омывает берега Эстонии, Латвии, Литвы, а также Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Как писал "Обозреватель", ранее США заявили о победе над Россией.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейКонфликт в Сирии
Место
Россия
Объект
ЕС
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