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Россия нападет: глава разведки США предупредил о масштабной угрозе

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Российские хакеры готовят масштабную кибератаку против Соединенных Штатов Америки.

Как передает CBS, об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, подчеркнув, что "система снова мигает красным цветом", как это было накануне терактов 11 сентября 2001 года.

Коутс отметил, что подконтрольные Кремлю киберпреступники чаще других нападают на цифровую инфраструктуру США.

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Согласно информации американской разведки, сейчас ситуация находится буквально "в паре кликов" от той, которая произошла в ходе президентских выборов в 2016 году. Тогда хакеры атаковали Демократический национальный комитет и систему кампании Хиллари Клинтон. По этому делу США ранее выдвинули обвинения 12 российским разведчикам.

Коутс подчеркнул, что Вашингтон знает о замысле российских хакеров, и намекнул, что сейчас "выбор за Путиным".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия попала в список главных угроз Европы.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Давно в чужих руках не усер@лся Пугмей мокшанский, ботоксный х@йло Теперь в чужую псарню драный пёс пробрался Засадят псу и в рыло и в дупл@
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Пигин Макс
Пигин Макс
Дрищите, исключительные? Ну и правильно делаете.
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Скирда Валентина
Скирда Валентина
andrei, дебил, сайт обоюдоязычный
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andrei
andrei
Макс, завязывай хрюкать. Сайт русскоязычный.
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