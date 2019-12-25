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25 декабря • обновлено в 09:07
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Самолеты Путина сбросили бомбы на школу в Сирии: погибли дети

4.1т
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На северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

Атака произошла во вторник, 24 декабря. Об этом со ссылкой на данные "Сирийской обсерватории по правам человека" сообщает "Радио Свобода".

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутри перемещенные лица.

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Самолеты Путина сбросили бомбы на школу в Сирии

Самолеты Путина сбросили бомбы на школу в Сирии

inbusiness.kz

Отмечается, что сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

В Идлибе проживает около 3 миллионов мирных жителей. В ООН заявили, что более половины гражданских покинули территорию из-за постоянных авиаударов и эскалацию боевых действий в этом районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря в результате авиаударов сирийской и российской авиации в Сирии были убиты по меньшей мере 30 гражданских лиц.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Владимир Путин
Место
Сирия
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Комментарии
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну раз тролики масово засмерділи - значить пригожину путя добре вставив. "ЗАЩІТІТЬ КОРОЛЯ!!!"
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0
2
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"Об этом со ссылкой на данные "Сирийской обсерватории по правам человека" сообщает "Радио Свобода". Дальше можно не читать)))
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Lux Alex
Lux Alex
Рашка хули. Ниче святого.
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