Самолеты Путина сбросили бомбы на школу в Сирии: погибли дети

На северо-западе Сирии в результате авиаудара российских военных погибли 10 человек, из них 6 – дети.

Атака произошла во вторник, 24 декабря. Об этом со ссылкой на данные "Сирийской обсерватории по правам человека" сообщает "Радио Свобода".

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутри перемещенные лица.

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Отмечается, что сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

В Идлибе проживает около 3 миллионов мирных жителей. В ООН заявили, что более половины гражданских покинули территорию из-за постоянных авиаударов и эскалацию боевых действий в этом районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря в результате авиаударов сирийской и российской авиации в Сирии были убиты по меньшей мере 30 гражданских лиц.

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