Россия "наградила" еще одну страну проблемными истребителями

Россия поставит в Казахстан партию истребителей Су-30СМ.

Соответствующий контракт подписали гендиректор российской корпорации "Иркут" Олег Демченко и генеральный директор предприятия "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов, передает РИА Новости.

"24 мая республиканское государственное предприятие "Казспецэкспорт" министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация "Иркут" заключили контракт на поставку новой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ", — сказано в сообщении.

Су-30 СМ

Известно, что истребители Су-30СМ считаются военными экспертами весьма проблемными. В частности, данное утверждение подтверждает недавний инцидент в Сирии, куда также были переброшены эти машины.

Так, 3 мая Минобороны России подтвердило крушение воздушного судна, им стал именно истребитель Су-30СМ. Российские власти утверждали, что виной всему была птица, однако эксперты сразу же развенчали данную версию, отметив, что, скорее всего, отказали двигатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Индия решила выйти из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Он предполагал создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.