Делегация России в ООН разозлилась из-за блокировки Украиной резолюции об отмене санкций и выдала пропагандистскую речь, назвав действия нашей страны "перемогою".

Пестрящее грубыми выражениями заявление появилось на сайте дипломатов в четверг, 23 апреля. "З "перемогою", панове!" – огрызнулись россияне.

"Хотелось бы поздравить наших украинских коллег с очередной "победой". Под таковыми в Киеве, как известно, воспринимают любую возможность вставить "палки в колёса" какой-либо российской инициативе на международной арене. Как уже давно очевидно, это стало главным и единственным приоритетом украинской дипломатии. Другие приоритеты нам неведомы. В последнее время особенно активизировалось украинское Постпредство при ООН. Оно регулярно злорадно информирует украинскую и мировую общественность о своей очередной "славной" победе в "борьбе" с Россией", – высказались представители РФ.

"Нашим украинским коллегам пришёлся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны "государства-агрессора", коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию", – продолжили в заявлении.

Дипломаты заверили, что их "резолюция" якобы была направлена на помощь развивающимся странам. Все стрелки перевели на Украину.

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен. Хотелось бы напомнить, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращён именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", – добавили дипломаты.

Они заверили, что якобы "никого не умоляют снять с них незаконные рестрикции".

"В отличие от других стран, "вскрывших" наш проект, наши украинские коллеги, которые выставили себя главными победителями в этом "сражении", даже не потрудились привести какие-либо имеющие отношение к теме резолюции аргументы кроме заезженных штампов и "фейков" о России. Но мы призываем быть снисходительными к нашим украинским соседям. Ведь им ещё предстоит долгий путь эмансипации от "Анти-России", которой по сути и является постмайданная Украина, до, собственно Украины – страны с позитивной повесткой, понятными приоритетами и демократическими принципами. Страны, в которой уважаются права всех её жителей и где с несогласными не расправляются с помощью снарядов и пуль, задействуя свои вооружённые силы против собственных граждан. Возможно, такой Украине станет яснее смысл понятия "добрососедство", – резюмировали пропагандисты.

"Не могу дождаться, когда наши соседи вернутся в здравомыслие и перестанут выглядеть жалкими", – добавил в том же духе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

We couldn’t help reacting to another “peremoha”(victory) proclaimed by our colleagues from #Ukraine after silence on Russian draft on combatting #COVID19 was broken. Can’t wait when our neighbors return to sanity and stop looking pathetic! ⁦@UKRinUN⁩ https://t.co/4GM5SvM745