Экс-кандидат на выборах президента Беларуси, главная конкурентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова рассмотреть участие России в разрешении ситуации в стране.

Как она отметила в интервью euronews, Москва якобы может стать посредником, если власти республики и протестующие против победы Лукашенко на президентских выборах не смогут прийти к компромиссу.

"Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", – сказала она.

При этом Тихановская заявила, что двоевластия в Беларуси быть не может. Также она подчеркнула, что выборы, проведенные в начале августа, сфальсифицированы. По ее словам, белорусы понимают, что Лукашенко "они не выбирали".

"Поэтому двоевластия как такового быть не может. У нас есть один лидер, и народ, люди Беларуси знают, кто это", – добавила она, подчеркнув, что граждане намерены защищать свой выбор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что в случае назначения новых выборов не собирается выдвигать свою кандидатуру.