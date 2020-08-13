Россия может "списать" Лукашенко и провести в Беларусь своего кандидата, – Соловей. Фото: Твои новости Гомель

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что в Кремле якобы рассматривают два сценария поведения в случае нарастания протестов в Беларуси.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так, по его словам, в том случае, если действующий президент страны Александр Лукашенко не сможет остановить массовые протесты, в Кремле будут действовать по одному из двух путей.

"1. Устранить Лукашенко и поставить вместо него какого-то силовика (что-то типа удавшегося ГКЧП). Списать Лукашенко, сделать ставку на Тихановскую и провести пророссийского кандидата на досрочных выборах", – предположил Соловей.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Россия может "списать" Лукашенко и провести в Беларусь своего кандидата, – Соловей Валерий Соловей / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих.

Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов. К утру ситуация успокоилась.