Ждите "ихтамнетов"! Стало известно об агрессивном возвращении России еще в один регион

Россия в ближайшем времени может приобрести военно-морскую базу в Индийском океане с целью "возвращения в регион".

Об этом со ссылкой на материал индийского издания The Indian Express пишет "Военное обозрение".

Автор статьи директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан уверен, что недавние события показывают растущий интерес Москвы к этому региону.

Россия может прийти с войной в район Индийского океана УНИАН

"По большому счёту, Россия демонстрирует своё возвращение в Индийский океан. И это должно рассматриваться как часть стратегии РФ в Африке и на Ближнем Востоке", – написал он.

Мохан напомнил, что в своё время активность в регионе демонстрировал Советский Союз, но после его развала "была нарушена траектория Москвы в этом направлении". По его мнению, Кремль из-за экономических причин не сможет доминировать в регионе, однако способен влиять на принятие стратегических решений там.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Владимирскую область РФ тайком привезли тела первых погибших в Мозамбике российских наемников из ЧВК "Вагнера".

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