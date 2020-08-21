Россия может повторить в Беларуси армянский сценарий, – эксперт

Самым вероятным сценарием развития ситуации в Беларуси политологи называют "арменизацию" страны.

Как рассказал OBOZREVATEL директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, в Беларуси повторяется ситуация, имевшая место в Армении, когда Кремль не оказывает поддержки Александру Лукашенко, как не оказал однажды президенту Армении Армену Саркисяну.

"Смысл заключается в том, что Россия вместе с западными странами способствует уходу Лукашенко. При этом Запад признает особый характер отношений Беларуси с Россией. Тогда при том, что после этого Армения заявила об углублении военно-политической интеграции с РФ, она получила определенную свободу действий в выстраивании связей с ЕС, но в рамках своих обязательств с ВТО и Евразийским экономическим союзом", – отметил Сивицкий.

По его мнению, такую модель Россия сегодня активно обсуждает с европейскими столицами. Да и в ЕС, подчеркивают политологи, сегодня готовы отдать РФ разрешение белорусского кризиса. Фактически процесс замер на том, будет ли в эту игру играть Россия.

Бывший посол Украины в Беларуси (2010-2011 гг.) Роман Бессмертный считает, что дальнейшая судьба центральноевропейских государств и Европы зависит от ситуации в Беларуси.

"Справится ли мир с тем желанием и той политикой, аншлюса или аннексии Беларуси, которую сейчас реализует Лукашенко как "рука Москвы". Ведь целью Путина является восстановление империи – Советского Союза", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Бессмертный выразил мнение, что в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране.

По шкале от прекращения протестов до эскалации конфликта обсуждается более 5-ти сценариев развития ситуации в Беларуси.