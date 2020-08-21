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Россия может повторить в Беларуси армянский сценарий, – эксперт

Анастасия Светлевская
Анастасия Светлевская
Мир
1,4 т.
Кремль не оказывает поддержки Лукашенко, как не оказал однажды президенту Армении Саркисяну

Кремль не оказывает поддержки Лукашенко, как не оказал однажды президенту Армении Саркисяну.

Самым вероятным сценарием развития ситуации в Беларуси политологи называют "арменизацию" страны.

Как рассказал OBOZREVATEL директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, в Беларуси повторяется ситуация, имевшая место в Армении, когда Кремль не оказывает поддержки Александру Лукашенко, как не оказал однажды президенту Армении Армену Саркисяну.

"Смысл заключается в том, что Россия вместе с западными странами способствует уходу Лукашенко. При этом Запад признает особый характер отношений Беларуси с Россией. Тогда при том, что после этого Армения заявила об углублении военно-политической интеграции с РФ, она получила определенную свободу действий в выстраивании связей с ЕС, но в рамках своих обязательств с ВТО и Евразийским экономическим союзом", – отметил Сивицкий.

По его мнению, такую модель Россия сегодня активно обсуждает с европейскими столицами. Да и в ЕС, подчеркивают политологи, сегодня готовы отдать РФ разрешение белорусского кризиса. Фактически процесс замер на том, будет ли в эту игру играть Россия.

Бывший посол Украины в Беларуси (2010-2011 гг.) Роман Бессмертный считает, что дальнейшая судьба центральноевропейских государств и Европы зависит от ситуации в Беларуси.

"Справится ли мир с тем желанием и той политикой, аншлюса или аннексии Беларуси, которую сейчас реализует Лукашенко как "рука Москвы". Ведь целью Путина является восстановление империи – Советского Союза", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Бессмертный выразил мнение, что в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране.

По шкале от прекращения протестов до эскалации конфликта обсуждается более 5-ти сценариев развития ситуации в Беларуси.

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