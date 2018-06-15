МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Россия молча привела флот в полную боеготовность: Украина ответила

Читать новость на украинском

Силы Черноморского флота России были приведены в полную боевую готовность.

Причиной якобы стали возможные провокации со стороны Украины, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Так,утверждается, что РФ опасается провокаций Украины у берегов аннексированного Крыма во время чемпионата мира по футболу. В район Азовского моря якобы отправили дополнительные российские корабли и увеличили количество боевых вылетов авиации.

Новости
"Безоговорочно": Европарламент потребовал от России освободить Сенцова

Источник в береговых войсках сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как Чемпионат мира завершится 15 июля.

При этом Министерство обороны России отрицает данный факт и утверждает, что это выдумки журналистов.

Новости
В России издали самый необычный запрет для болельщиков ЧМ-2018

Отвечая на вопрос, готовятся ли провокации, офис Совета национальной безопасности Украины во главе с Александром Турчиновым сообщил: “Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам”.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Западном военном округе России начались военные учения по "защите от оружия массового поражения", в которых задействованы комплексы "Искандер" и системы С-400.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги