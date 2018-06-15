Россия молча привела флот в полную боеготовность: Украина ответила

Силы Черноморского флота России были приведены в полную боевую готовность.

Причиной якобы стали возможные провокации со стороны Украины, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Так,утверждается, что РФ опасается провокаций Украины у берегов аннексированного Крыма во время чемпионата мира по футболу. В район Азовского моря якобы отправили дополнительные российские корабли и увеличили количество боевых вылетов авиации.

Источник в береговых войсках сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как Чемпионат мира завершится 15 июля.

При этом Министерство обороны России отрицает данный факт и утверждает, что это выдумки журналистов.

Отвечая на вопрос, готовятся ли провокации, офис Совета национальной безопасности Украины во главе с Александром Турчиновым сообщил: “Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам”.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Западном военном округе России начались военные учения по "защите от оружия массового поражения", в которых задействованы комплексы "Искандер" и системы С-400.