Россия "атакует" корабли НАТО в Черном море: силовик Путина признался

Россия использует береговые средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мешать кораблям НАТО, которые приближаются в Черном море к незаконно аннексированному Крыму, вести разведку.

Такое признание в комментарии РИА Новости сделал источник в "силовых структурах полуострова".

Представитель оккупантов назвал ведение разведывательной деятельности кораблями Альянса "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети России".

Россия "атакует" корабли НАТО в Черном море

По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия, технические возможности проверяются. "Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", – похвастался силовик.

Кроме того, он рассказал, что кораблям НАТО не только мешают вести разведку, но и сбивают их с пути.

"Средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы", – пояснил собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее истребители НАТО засекли российские противолодочные самолеты-разведчики Ту-142 в районе западных побережий Шотландии и Ирландии. Перед этим шпионы России пролетели над Аляской.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!