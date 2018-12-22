Россия меркнет: в США назвали самую большую угрозу для мира

Китай является самой большой угрозой для всего мира по сравнению с Россией.

Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Билл Иванина в интервью BBC, уточнив, что РФ меркнет на фоне такого государства, передает "Европейская правда".

"Это не только вопрос того, что происходит внутри США. Китай является угрозой с точки зрения безопасности экономики, с точки зрения военных отношений и на глобальном уровне. Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно - стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не только проблема США", – рассказал Иванина.

Билл Иванина скриншот

По его словам, в последнее время Минюст США предъявил обвинения 20 юридическим и физическим лицам из Китая. Шпионы из этого государства действуют в американских университетах и ​​на предприятиях стратегического значения.

"Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 тысяч китайских студентов. Это прекрасная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", – подчеркнул директор центра разведки.

Он также предупредил, что подобная ситуация наблюдается и в Великобритании, и в других странах мира.

Билл Иванина скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря США дали России 60 дней для возврата к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пригрозив остаточно выйти из него. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал ультиматум Штатов, отметив, что РФ получила последний шанс.

Позже в Минобороны РФ пожаловались, что Пентагон проигнорировал обращения Сергея Шойгу по поводу разногласий по ДРСМД. Более того, Россия попросила Китай о помощи в этом вопросе.