Ещё немного о футболе. Страна-хозяйка ЧМ-2018, которая декларирует спорт вне политики, своей агрессивной политикой лишила оккупированные части Украины футбола.
Это касается Крыма и Донбасса.
ФИФА и УЕФА не признают захвата украинских территорий, и соотвественно там не проводятся и не могут проводится матчи под их эгидой.
Только российский колхозный футбол.
С Донецком вообще получилось отвратительно, мало того, что оккупанты выгнали ФК "Шахтар" во Львов, так ещё и лишили их домашнего стадиона "Донбасс арена".
Раньше там проводились матчи европейского уровня, а теперь козы пасутся и все приходит в упадок.
Освободители @реновы.
Запишу видео на тему "Хорватский фашизм" в российских головах".
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