Ещё немного о футболе. Страна-хозяйка ЧМ-2018, которая декларирует спорт вне политики, своей агрессивной политикой лишила оккупированные части Украины футбола.

Это касается Крыма и Донбасса.

ФИФА и УЕФА не признают захвата украинских территорий, и соотвественно там не проводятся и не могут проводится матчи под их эгидой.

Только российский колхозный футбол.

С Донецком вообще получилось отвратительно, мало того, что оккупанты выгнали ФК "Шахтар" во Львов, так ещё и лишили их домашнего стадиона "Донбасс арена".

Раньше там проводились матчи европейского уровня, а теперь козы пасутся и все приходит в упадок.

Освободители @реновы.

Запишу видео на тему "Хорватский фашизм" в российских головах".