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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Россия лишила Донбасс футбола

1.6т

Ещё немного о футболе. Страна-хозяйка ЧМ-2018, которая декларирует спорт вне политики, своей агрессивной политикой лишила оккупированные части Украины футбола.

Это касается Крыма и Донбасса.

ФИФА и УЕФА не признают захвата украинских территорий, и соотвественно там не проводятся и не могут проводится матчи под их эгидой.

Только российский колхозный футбол.

С Донецком вообще получилось отвратительно, мало того, что оккупанты выгнали ФК "Шахтар" во Львов, так ещё и лишили их домашнего стадиона "Донбасс арена".

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Раньше там проводились матчи европейского уровня, а теперь козы пасутся и все приходит в упадок.

Освободители @реновы.

Запишу видео на тему "Хорватский фашизм" в российских головах".

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
РоссияФИФА
Источник
Источник:Facebook Романа Цимбалюка
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