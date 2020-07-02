Россия контактировала с талибами при помощи посредника: СМИ назвали фамилию

Посредником между Россией и афганскими боевиками движения "Талибан" был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Как сообщает New York Times со ссылкой на американскую разведку, Азизи был назван "ключевым посредником между ГРУ РФ и талибами", которые осуществляли нападения на военнослужащих США.

Эти данные подтвердили газете десятки американских и афганских официальных лиц.

Азизи якобы собирал наличные деньги в России, которые описываются в разведывательных документах как многократные выплаты в "сотни тысяч долларов", и переправлял их в Афганистан для выплат боевикам.

Около полугода назад Национальный директорат безопасности Афганистана провел обыски в офисах нескольких бизнесменов в Кабуле и Кундузе на севере страны, которые, как считается, были связаны с российскими вознаграждениями талибам. Тогда более 10 человек было арестовано.

"Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается", – сказал изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири.

По его словам, к тому времени, когда прошли обыски, Азизи уже бежал.

Как сообщал OBOZREVATEL: