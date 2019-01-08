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Влад Волошин
Влад Волошин
Спикер Генштаба ВСУВсе статьи автора

Россия изменила риторику: что это значит

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Когда в конце декабря 2018 года Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что наши корабли непременно пойдут через Керченский пролив и будут осуществлять такие проходы столько, сколько нам необходимо, то многие российские "ястребы-политики" уже потирали грязные ручонки в предвкушении кровожадного захвата. Мол, "будем топить и расстреливать все".

Однако за последние две недели их риторика начала меняться. Устами их марионеток - крымских "чиновников" - начинают звучать гораздо более осторожные заявления и о "расстреле" уже никто не говорит.

Публикация в россми

Публикация в россми

Теперь они более взвешенно заявляют, что проход никто не закрывает (но мы помним притопленную баржу при проходе наших катеров). Теперь они говорят, что всем, кто хочет осуществить проход по каналу, необходимо соблюдать международные нормы судоходства (во время событий с нашими катерами мы тоже строго придерживались этих норм, а также ждали лоцманов, хотя русские на это не обращали внимания - пошли на таран. А потом преследовали, обстреляли и захватили наши корабли).

Россия изменила риторику: что это значит

Хотя после тех событий прошло почти полтора месяца, тональность риторики кардинально изменилась. Причина этому - международное давление на россию, которая все-таки и дальше будет торговаться за "признание Крыма и отмену санкций".

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Поэтому такие заявления - яркий пример, что и на россию можно влиять, оказывая давление на определенные "болевые точки".

"Давление", которое регулирует присутствие Украины в Керченском проливе, сейчас осуществляется на "правильные" точки, а при достаточном регулировании еще и силы этого давления можно вообще россию "загнать" в нормальные пределы.

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Влад ВолошинВлад Волошин
Темы
Обострение в Азовском мореАннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Керченский проливАзовское мореЧерное мореостанавливают корабли
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
значит будут бомбить.
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик..", - А. Парубiй ))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Для того чтобы "загнать россию в нормальные пределы" её надо вытащить из глубокой жопы, а оно нам надо?
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