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28 февраля • обновлено в 09:58
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Россия из Крыма направила боевые корабли с ракетами к Сирии

4.5т
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Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.

Корабли вышла из порта оккупированного Россией Севастополя. Состоянием на 9 утра 28 февраля корабли прошли турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, передает "Интерфакс".

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море", – рассказал официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Фрегат "Адмирал Макаров"

Фрегат "Адмирал Макаров"

Он добавил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

"Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", – заметил Рулев.

Отмечается, что фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно принимали боевое участие у берегов Сирии.

Россия направила корабли к Сирии

Россия направила корабли к Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.

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Автор
Тимур Григоренко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какламоны, у вас есть такие корабли?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
"Корабли вышла из порта".... Чуркобесы Обоssoвские, ахахаха!
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Mega Death
Mega Death
Зачем эта показуха, когда можно из Каспийского моря, как в прошлый раз, Калибрами бармалеев погонять))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Mega Death, Каспийское море никто не отменял... одно другому не мешает...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, 46!
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