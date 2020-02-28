Россия из Крыма направила боевые корабли с ракетами к Сирии

Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.

Корабли вышла из порта оккупированного Россией Севастополя. Состоянием на 9 утра 28 февраля корабли прошли турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, передает "Интерфакс".

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море", – рассказал официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Фрегат "Адмирал Макаров"

Он добавил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

"Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", – заметил Рулев.

Отмечается, что фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно принимали боевое участие у берегов Сирии.

Россия направила корабли к Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.

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