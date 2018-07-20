Россия испытала опаснейшее оружие: что о нем известно

Россия провела испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.

Так, заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько утверждает, что ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, пишет "Красная звезда".

Отмечается, что оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду.

"Испытания были одними из сложнейших, и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения. Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство", - утверждает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новейшего вооружения - ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет".