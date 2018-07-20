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Россия испытала опаснейшее оружие: что о нем известно

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Россия провела испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) в Казахстане на полигоне Сары-Шаган.

Так, заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько утверждает, что ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, пишет "Красная звезда".

Отмечается, что оружие может летать со скоростью около четырех километров в секунду.

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"Испытания были одними из сложнейших, и в мире не существует аналогов ракет такого класса и предназначения. Система ПРО защищает от ударов средств воздушно-космического нападения, предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство", - утверждает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новейшего вооружения - ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет".

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на Обозревателе.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кто ещё смеялся над мультиками? Это вам не просроченные джавелины. Гыгыгы!!!
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1
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Россия испытала опаснейшее оружие..." "ПРО" - не натуральное вооружение... Д. Б.
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0
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
* не наступательное
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