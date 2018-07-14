Россия испытала новейшие гиперзвуковые ракеты: что о них известно

В июле в России прошли испытания гиперзвуковые ракеты из состава новейшего российского комплекса "Кинжал".

Канал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США, сообщил, что российская армия получит новое оружие в 2020 году.

Отмечается, что в ходе недавних испытаний ракеты поразили цель на расстоянии больше 800 км.

Всего "Кинжалы" прошли множество тестов на истребителях МиГ-31. Ракеты планируют адаптировать для бомбардировщиков. В частности, им хотят вооружить Ту-22М3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Россия вывела на опытно-боевое дежурство десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".