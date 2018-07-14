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Россия испытала новейшие гиперзвуковые ракеты: что о них известно

3.3тЧитать новость на украинском

В июле в России прошли испытания гиперзвуковые ракеты из состава новейшего российского комплекса "Кинжал".

Канал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США, сообщил, что российская армия получит новое оружие в 2020 году.

Отмечается, что в ходе недавних испытаний ракеты поразили цель на расстоянии больше 800 км.

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Россия похвасталась "Кинжалом": генерал сказал, насколько это страшно

Всего "Кинжалы" прошли множество тестов на истребителях МиГ-31. Ракеты планируют адаптировать для бомбардировщиков. В частности, им хотят вооружить Ту-22М3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Россия вывела на опытно-боевое дежурство десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Место
Россия
Объекты
оружиеракеты
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Человек Снежный
Человек Снежный
Кастрюли уже объявили траур по этому поводу?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Успокойтесь, хохлики, это просто очередная демонстрация для вашего хозяина, чтобы на переговорах посговорчивей был.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Очередной "Калибр"? Дб...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бешенство Ватки, отличный ник, бро )))
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