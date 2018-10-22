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Павел Фельгенгауэр
Павел Фельгенгауэр
Российский военный обозреватель и аналитикВсе статьи автора

Россия и Запад - балансирование на грани ядерной войны

4.9т

Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Как от этого изменятся отношения между Россией и США? Честно говоря, там уже мало что может измениться. Две недели назад Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, сказал, что наши отношения с Америкой сейчас хуже, чем в самые худшие времена Холодной войны. Запад, в том числе и Америку, Рябков назвал противниками. Это в русском варианте. В английском это звучит как агрессор - почти тоже самое - но противник это еще сильнее.

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Так что куда дальше-то? Хотя Путин на днях сказал, что они все сдохнут… Хуже отношений действительно уже и трудно себе представить. Хуже - это уже просто война, которая и так идет. Но прямой войны, да, пока нет. Ну, еще поддерживаются еще какие-то дипотношения. А остальное, да, не хорошо.

Возможность войны сейчас велика. Примерно тоже самое было в 83м году. Времена ракет и томагавк. Называется балансирование на грани ядерной войны.

Сейчас в руководстве России есть разные люди. Есть партия войны, есть партия мира. У них принципиально разные представления о том, куда дальше должна двигаться Россия и какой она должна быть. У Кудрина и Силуанова одни представления, а у Генштаба, МИДа - совсем другие. Путин между ними лавирует.

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Павел ФельгенгауэрПавел Фельгенгауэр
Темы
Российская военная угрозаВойна
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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