Россия и Украина ведут тайные переговоры? Появились подтверждающие данные

Россия и Украина, вероятно, ведут тайные переговоры по разрешению конфликта на Донбассе, которые не освещаются на официальном уровне.

Такое мнение высказал российский экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

"Естественно, мы знаем не обо всех переговорах. Мы следим за теми комментариями, которые делают официальные лица, и через них пытаемся реконструировать содержание проходящих переговоров", – заявил он.

Илларионов рассказал о тайных переговорах России и Украины axar.az

Кроме того, Илларионов нашел подтверждение своим словам – в заявлениях политиков часто звучат вещи, которые не придавали огласке.

"Еще раз скажу, исходя из того, насколько оперативно Ушаков отозвался на комментарии и Зеленского, и Пристайко о формуле Штайнмайера. Если формула готовится к подписанию в рамках нормандского формата – это означает, что она обсуждалась на украинско-российских переговорах. И со стороны украинских переговорщиков не было заявлено однозначно и жестко, что эта формула неприемлема. Если бы это было сказано, то очень сомневаюсь, что господин Ушаков стал бы использовать в публичном пространстве какую-либо ссылку на формулу Штайнмайера", – обратил внимание экономист.

Тайные переговоры России и Украины: появилось подтверждение Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече "нормандского формата" на президента Владимира Зеленского не смогут надавить и подтолкнуть к уступкам.

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