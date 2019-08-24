Россия и Украина в приоритете: Меркель раскрыла главные темы саммита G7

Участники саммита G7 во французском Биаррице обсудят такие темы, как отношения с Россией, конфликт в Украине, ситуацию в Сирии и Ливии.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, также одной из центральных тем на саммите будет проблема защиты климата, передает ТАСС.

"Такой саммит дает возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Здесь мы, разумеется, обсудим тему Украины, поговорим об отношениях с Россией, займемся ситуацией в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой", – сказала Меркель.

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Саммит "Большой семерки" RFI

И добавила: "Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге, и G7 для этого – прекрасная возможность".

Напомним, Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку", инициированного президентами США и Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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