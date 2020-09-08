Россия и Сербия отправят войска в Беларусь: готовятся учения

Россия и Сербия собрались провести на территории Беларуси в период с 10 по 15 сентября ежегодные тактические учения "Славянское братство".

Они будут проходить на полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом со ссылкой на белорусское Министерство обороны сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят многонациональную тактическую группу. Учения пройдут под руководством командующего силами специальных операций белорусских ВС.

В частности, военнослужащие "отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом".

Известно, что учения "Славянское братство" проводятся ежегодно в странах-участницах. В прошлом году они проходили в Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин отметил, что большая концентрация войск России у границ Украины в результате проведения учений "Кавказ-2020" и "Славянское братство-2020" является фактором психологического, а не военного давления на украинскую сторону.