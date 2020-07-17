Россия и Китай воспользовались COVID-19 для пропаганды, – Столтенберг

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в использовании пандемии для пропаганды.

Пандемию коронавируса некоторые страны использовали для распространения пропаганды, разделения союзников и подрыва доверия к демократическим институтам.

Об этом в интервью изданию Еl Рais, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать COVID-19 для распространения пропаганды ради подрыва доверия к демократическим институтам.

“Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответила предоставлением фактов”, – заявил генсек альянса.

По его словам, ответ на пропаганду не является пропагандой. НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии COVID-19.