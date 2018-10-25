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Россия и Китай постоянно прослушивают Трампа - New York Times

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Разведслужбы США установили, что разговоры президента Дональда Трампа по личному телефону постоянно прослушиваются китайскими и российскими шпионами.

Как пишет The New York Times, разведчики узнали об этом от источников в правительствах других государств и из перехватов сообщений между иностранными чиновниками.

По словам неназванных бывших и действующих чиновников, американские спецслужбы установили, что Китай пытается использовать информацию, полученную от прослушивания звонков Трампа "старым друзьям", для сдерживания торговой войны с США.

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Согласно докладу, китайцы составили список людей, с которыми регулярно говорит Трамп, в надежде использовать их для влияния на него. При этом считается, как заявил один из бывших чиновников, что российские действия менее сложны из-за "явной близости" Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

Хотя Трамп чаще всего использует свои защищенные стационарные телефоны, его помощники с сожалением отмечают, что он не захотел отказаться от своих двух официальных iPhone и одного личного.

Официальные устройства были модернизированы Агентством национальной безопасности, чтобы ограничить их возможности, а персональный телефон, в котором он может хранить контакты, абсолютно не защищен.

Отмечается, что ни один из телефонов нельзя назвать полностью защищенным, поскольку разговоры через сотовые вышки, кабели и коммутаторы, из которых состоят национальные и глобальные телефонные сети, могут быть перехвачены.

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Как пишут журналисты, компания Apple, в свою очередь, отказалась от комментариев по поводу iPhone'ов Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп назвал главную для себя угрозу на посту президента США.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Этого жирного гуся не только прослушивают,но и просматривают.
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