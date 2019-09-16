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16 сентября • обновлено в 06:31
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Россия и Беларусь создадут новое государство к 2022 году

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Уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Первые шаги к этому будут сделаны уже до 2021 года.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на программу экономической интеграции. Сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

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Также будут сформированы единые соцгарантии. Россия и Беларусь объединят банковский надзор (однако он будет работать с двумя центробанками), создадут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.

Проект "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства" согласовали с возможностью незначительных изменений премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

Отмечается, что речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления.

Россия и Беларусь создадут государство

Россия и Беларусь создадут государство

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия и Беларусь напоролись на камень преткновения в вопросе создания Союзного государства.

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Место
Россия
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