Россия и Беларусь объявили об общих военных планах: о чем речь

Вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне Брестский 16-18 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Страны планируют обменяться боевым опытом и провести ряд культурных мероприятий.

Для участия в учениях 9 апреля в белорусский Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ. Торжественная церемония открытия мероприятия пройдет 15 апреля.

Россия и Беларусь tut.by

Кроме того, ожидается прибытие также десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленного парашютно-десантной ротой российских ВДВ.

Отмечается, что целью учений является отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятию под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный эксперт предупредил Беларусь о начале ее поглощения Россией.

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