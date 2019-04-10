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Россия и Беларусь объявили об общих военных планах: о чем речь

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Вооруженные силы России и Беларуси проведут совместные военные учения на полигоне Брестский 16-18 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Страны планируют обменяться боевым опытом и провести ряд культурных мероприятий.

Для участия в учениях 9 апреля в белорусский Брест уже прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ. Торжественная церемония открытия мероприятия пройдет 15 апреля.

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tut.by

Кроме того, ожидается прибытие также десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленного парашютно-десантной ротой российских ВДВ.

Отмечается, что целью учений является отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятию под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международный эксперт предупредил Беларусь о начале ее поглощения Россией.

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Место
Беларусь
Теги
БеларусьРоссия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это хорошо Это против животных
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