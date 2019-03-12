Россия готовится к новой войне — разведка

Российская Федерация в 2019 году может подготовиться к вооруженному конфликту со странами НАТО и попытаться вмешаться в выборы в Европарламент.

К такому выводу пришла служба внешней разведки Эстонии после оценки угроз военных действий, пишет NBS News.

Одним из наиболее волнующих результатов в отчете стало увеличение военной базы вдоль западной границы. За один только 2018 год россияне разместили семь новых маневренных полков менее чем в 50 километрах от границы.

"Большинство из них находятся рядом с Украиной и Беларусью, но одна из дивизий, псковская, расположена рядом с границей Эстонии.

"Российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте", – говорится в отчете.

Анализ спецслужб также показал, что РФ постоянно проводит учения на случай военного конфликта с НАТО. Они предположили, что российская власть опасается распространения демократии, а лидеры вооруженных сил считают, что военный конфликт с НАТО будет вызван "цветной революцией" в одной из соседних с Россией стран.

"Если кризис разразится, Россия, скорее всего, сначала нападет на страны Балтии, но конфликт между РФ и НАТО будет включать атаки на Западную Европу", – говорится в докладе.

Российский солдат Getty

По мнению разведки, перед выборами в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года, РФ сфокусируется на более крупных государствах-членах – Германии, Франции и Италии, поскольку делегаты от этих стран избираются на пятилетний срок.

"Россия, скорее всего, попытается вмешаться в выборы в Европарламент, чтобы получить как можно больше мест для пророссийских или евроскептических политических сил", – пояснил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Мик Марран.

Кроме этого, разведка выяснила, что ГРУ РФ продолжает кибершпионаж за другими странами и разрабатывает масштабные хакерские атаки. Также российские спецслужбы на отечественных операторов связи и заставляют их раскрывать персональные данные пользователей.

Сообщается, что значительная угроза нависала над Беларусью, поскольку Путин пытается всячески оградить эту страну от влияния стран Запада.

"Если что-то неожиданное случится с лично президентом Александром Лукашенко или с его режимом, существует большая опасность быстрых военных действий России, чтобы помешать Беларуси стать прозападной демократией", – подчеркнули во Внешней разведке Эстонии.

Как писал OBOZREVATEL, украинский Чрезвычайный и Полномочный Посол в Австрии Александр Щерба публично ответил на антиукраинские высказывания австрийского кандидата в Европейском парламенте Йоханна Фоггенгубера.

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